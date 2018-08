Un total de 24 ciclistas han fallecido en la carretera durante 2016

En lo que va de 2016, un total de 24 ciclistas han fallecido en la carretera, lo que supone una víctima menos que en el mismo periodo que el año pasado, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).



Desde ConBici han señalado que, aunque les preocupa "cualquier cifra por pequeña que sea", "desde el año 2000 a la actualidad, la cifra de siniestralidad de los automovilistas ha bajado hasta un 80%, mientras que la de los ciclistas se han mantenido en niveles similares".



En este sentido, el presidente de la asociación, Manuel Martín, ha solicitado al Gobierno entrante que se desarrolle y "se tome en serio" el Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta (PEEB). Asimismo, pide que las campañas de concienciación de la DGT "se centren en la protección del ciclista", pidiendo que se respete el metro y medio de distancia, y no hagan sólo hincapié en el uso del casco. No obstante, Martín ha matizado que estas campañas "han mejorado en los últimos meses".



La organización también ha indicado que la reforma del Código Penal "no favorece ni a ciclista ni a peatones" y sí a las aseguradoras con el nuevo baremo de indemnizaciones. Igualmente, Martín aboga por que "en las escuelas se empiece a introducir la bicicleta como vehículo preferente para desplazarse tanto en ciudades como en zonas interurbanas". "Cuantas más bicicletas consigamos sacar a la calle, más concienciación habrá y más seguridad tendremos", ha declarado.