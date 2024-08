Estas sustancias son un factor determinante en un tercio de los accidentes mortales en España, debido a que pueden multiplicar entre 2 y 15 veces el riesgo de sufrir un siniestro. Además de aumentar la probabilidad de accidentes, el consumo de alcohol y drogas está vinculado con un peor pronóstico en las lesiones sufridas, lo que incrementa la mortalidad en caso de accidente. Según los datos, el consumo de alcohol es la causa del 29% de los siniestros mortales en el país, situándose como la segunda causa más común detrás de las distracciones (31%) y por delante del exceso de velocidad (23%).

Inhibidor de arranque con alcoholímetro | Pexels

La campaña que acompaña esta iniciativa lleva el lema: "A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias", subrayando la importancia de no consumir alcohol ni drogas antes de ponerse al volante para evitar accidentes y salvar vidas.