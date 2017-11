Investigan si una planta medicinal china podría tratar el cáncer

La planta china, 'Scutellaria baicalensis', también conocida en la medicina china como Huang Qin, se utilizaba, tradicionalmente, como un tratamiento para las fiebre y dolores de hígado y pulmón.



Investigaciones previas, sobre esta planta, han demostrado los efectos anti-virales y anti-oxidantes que tienen ciertos compuestos llamados isoflavonas, que se encuentran en las raíces de esta planta y ahora, también podría tener muchos beneficios para tratar el cáncer.

En modelos animales vivos, estas flavonas han frenado el crecimiento del tumor, ofreciendo esperanza de que algún día podría conducir a tratamientos eficaces contra el cáncer o, incluso, curaciones.



Como un grupo de compuestos, las flavonas están relativamente bien comprendidas. Sin embargo, las flavonas beneficiosas que se encuentran en las raíces de Huang-Qin, como wogonin y baicalin, son diferentes: un grupo -OH (hidroxilo) desaparecido en su estructura química dejó a los científicos intrigados sobre la forma en que se fabricaron en la planta.



La profesora Cathie Martin, autora principal del artículo publicado en'Science Advances', explica: "Muchas flavonas se sintetizan utilizando un compuesto llamado naringenina como un bloque de construcción. Pero naringenina tiene este grupo -OH unido a ella y no hay ninguna enzima conocida que lo elimine para producir las flavonas que encontramos en las raíces de Huang-Qin".



Trabajando en colaboración con científicos chinos, Martin y su equipo exploraron la posibilidad de que las flavonas específicas de la raíz de Huang-Qin (RSFs) se formen a través de una vía bioquímica diferente.

"El interés en los remedios tradicionales ha aumentado en China. Es interesante tener en cuenta que las plantas que se han utilizado como remedios tradicionales chinos durante miles de años pueden llevar a medicamentos modernos eficaces", concluye la experta.