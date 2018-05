Reales academias exigen más fondos para la I+D y un ministerio de ciencia

DENUNCIAN QUE EL SISTEMA ESPAÑOL SE HA DETERIORADO

El Instituto de España, que integra a varias reales academias, ha denunciado que en la última década el sistema de investigación español se ha deteriorado, aunque "los efectos más negativos aún no se hayan detectado", por eso ha pedido aumentar los fondos y el capital humano, y un ministerio de ciencia. En un manifiesto sobre la situación actual de la investigación científica en España, este instituto recuerda que, en la crisis, España fue uno de los pocos países de la UE que no sólo no incrementó la inversión en I+D, sino que la redujo un 10% respecto a la de hace diez años.