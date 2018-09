Crea Cultura y la compañía de teatro Yllana se unen en una reflexiva campaña para promover, desde el humor, el respeto a los creadores

Con el objetivo de concienciar desde el origen del proceso cultural y la importancia de protegerlo y apoyarlo, esta serie inicial de siete creatividades, que se irán lanzando paulatinamente, están ambientadas en la Edad de Piedra y recrean distintas situaciones de un grupo de trogloditas, a medida que descubren la creación artística y cultural.

Desde hoy, 6 de septiembre, Atresmedia estrenará la campaña de Crea Cultura en todos sus canales de televisión (Antena 3, laSexta, Neox, Nova, Mega y Atreseries), en los de Atresmedia Radio y en Atresmedia Digital (creacultura.atresmedia.com) y se proyectará también en las salas de cine de toda España, gracias al acuerdo alcanzado con la Federación de Cines de España (FECE), la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine) y Movierecord.

Concienciar desde el origen a través del humor

Yllana y Crea Cultura quieren acercar así al espectador a la mirada primitiva de los primeros humanos a través del humor, lenguaje en el que esta compañía de teatro es maestra.

'¿Así pagas a los creadores? No seas troglodita' es una campaña creada e ideada por la Dirección de Comunicación de Atresmedia, que dirige Ignacio Mata. Un trabajo diseñado internamente que ha contado con la dirección artística del Área de Imagen y Creatividad de Grupo, liderada por Juan Ramón Martín, y con la producción de Tresmedia, la productora de la compañía.

La campaña se canaliza a través del humor al tratarse de una herramienta muy poderosa para que el espectador empatice y conecte con su lado humano. Con ella, se busca abrir una reflexión a través de escenas que describen cómo todos los humanos tenemos un papel que jugar, apoyando o castigando a quienes crean cultura.

Atresmedia, consciente de su influencia e impacto en la sociedad como medio de comunicación, considera necesario orientar el debate hacia la educación y la concienciación de todos. No se trata de buscar culpables, sino de sentir que la cultura es un patrimonio de todos y que todos tenemos la oportunidad de cuidarlo como la base que es: la cultura es la esencia que distingue al ser humano de las demás especies.

Para Juan Francisco Ramos, socio de Yllana y uno de los protagonistas de la campaña, "el reto que nos planteó Atresmedia nos encantó porque nos pidieron crear ideas en positivo que ayuden a que los españoles vean cómo todos podemos influir en cuidar o castigar a quienes creamos cultura. Y vimos que nada hay más puro que los primeros homínidos. Mirar con ternura a los hombres prehistóricos era una oportunidad de apelar a lo más primitivo y, a la vez, a los valores y la ética con la que nacemos los seres humanos. Los sketches que hemos creado apelan a generar un debate en cada uno de nosotros, ojalá consigamos que la gente se ría y reflexione".

Así empezamos todos: 'La idea 0.0'

La campaña arranca con la esencia, una primera creatividad titulada 'La idea 0.0'. Aparece un grupo de trogloditas con cara de no estar pensando en nada, con la mirada vacía. A uno de ellos, de repente, se le enciende una bombilla virtual encima de la cabeza con una enorme fuerza y viveza y lo celebra con aspavientos. ¡Una idea! Los otros, molestos con que se salga de la costumbre de no hacer nada, lo miran, cogen un garrote y le atizan en toda la cabeza, apagando la bombilla. De nuevo todos se quedan con la mirada perdida. La pieza cierra con el mensaje que resume la idea en esencia de Crea Cultura: "¿Así pagas a los creadores? No seas troglodita".

A este primer spot, le seguirán muy pronto 'La música 0.0' y 'La pintura 0.0', que se completarán con otras cuatro piezas más –también ambientadas en la prehistoria-, que desvelarán otros planos de la cultura, del teatro a los videojuegos, el diseño o la televisión.

Las creatividades transcurren en un páramo prehistórico, que simula una zona desértica, y con el fuego como centro de la escena, todo en una estética de vivos colores. Se ha buscado un ambiente cálido y neutro a la vez para que sean los personajes y sus reacciones quienes destaquen sobre la sencillez del paisaje.

Yllana, maestros del humor sin palabras

Yllana es una compañía de teatro de humor gestual creada en 1991. La apuesta de Yllana se centra en un humor sin palabras, irónico e interactivo; un humor universal que ha sabido llegar a multitud de escenarios por todo el mundo.

Desde su encuentro con la escena hace ahora 27 años, Yllana ha producido 29 espectáculos, entre los que destacan: Muu!, Glub Glub, Star Trip, Los Mejores Sketches de Monty Python, Pagagnini, 666, Brokers y Zoo, que se han representado en 44 países y han sido vistos por cerca de tres millones de espectadores.

Además de su actividad de creación, producción y distribución de espectáculos, eventos y formatos audiovisuales, Yllana gestiona espacios teatrales, como el mítico Teatro Alfil de Madrid, y desarrolla diferentes proyectos en el ámbito cultural. Los miembros de Yllana son Juan Francisco Ramos, Marcos Ottone, David Ottone, Joseph O’Curneen y Fidel Fernández.

La cultura está en tu mano

Esta es la tercera campaña que Atresmedia pone en marcha para concienciar sobre los valores que promueve Crea Cultura. La primera, llamada “Nada es gratis, siempre hay alguien que lo paga”, se exhibió desde finales de septiembre de 2014 y recibió la Medalla de Oro en los Festivales de Cine y TV de Nueva York. En noviembre llegó una segunda parte, en la que Atresmedia dio la vuelta al spot y lo volvió a programar en todos sus canales para mostrar el mismo mensaje de manera positiva, centrando el spot en la capacidad de aportar de los consumidores.

En 2016 se estrenó la tercera campaña, titulada “Está en tu mano”, en la que se promovía un consumo responsable de las obras culturales y se animaba al consumidor a participar del círculo virtuoso de la creación, con su apoyo a los creadores por medio del pago de sus obras o de su cita (en los casos en que la ofrezcan gratis bajo licencias abiertas).

Crea Cultura es un movimiento de concienciación a largo plazo a favor de la creación cultural y la propiedad intelectual, promovido por Atresmedia, que busca desde 2014 multiplicar las adhesiones a la causa, unir fuerzas y contar con la colaboración de todos los actores sociales.

Como ha demostrado PONLE FRENO, con la participación e implicación positiva, se pueden cambiar las cosas. El proyecto Crea Cultura tiene una página web, un perfil de Twitter, una página en Facebook y un blog en el que abundan opiniones plurales en torno a los derechos de autor, la propiedad intelectual y los modelos de negocio del presente y el futuro.