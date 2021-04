Si estás buscando una nueva lectura para descubrir o quieres regalar un buen libro, pero no tienes muy claro cuál escoger en Crea Lectura te recomendamos 10 títulos con los que acertarás seguro a la hora de regalar una novela.

En primer lugar, te hablamos de las últimas e interesantes novedades que podrás encontrar en las librerías como 'Sira' de María Dueñas la emocionante segunda parte de 'El tiempo entre costuras' donde descubriremos cómo continua la vida de su protagonista y a la nueva aventura a la que se enfrenta. Eduardo Mendoza vuelve también con las aventuras de Rufo Batalla en su tercera entrega 'Transbordo en Moscú' novela donde podremos repasar junto a este ya mítico personaje algunos de los sucesos más importantes del siglo XX. Otras de las novedades de este mes de abril es la nueva novela de Pedro Simón que ha sido galardonada con el Premio Primavera de Novela 2021, estamos hablando de 'Los ingratos' un libro que nos transportará a la España rural de los años 70.

Otra recomendación que no podemos olvidar es la nueva novela de Javier Cercas 'Independencia' la continuación de su obra galardonada con el Premio Planeta 2019 'Terra Alta' (otra nueva recomendación si todavía no lo habéis leído) cuyo protagonista Melchor Marín se enfrenta a un nuevo desafío. No obstante, a pesar de ser una segunda parte es un libro que se puede leer de forma independiente completamente. Y hablando de los Premios Planetas no podemos dejar de recomendar 'Aquitania' de Eva García Sáenz de Urturi quién se alzó con el preciado galardón en su última edición, la de 2020. Igual recomendación hacemos hacia la novela que quedó finalista 'Un océano para llegar a ti' de Sandra Barneda.

Tampoco puede faltar la novela ganadora del Premio Biblioteca Breve 2021 'Trigo Limpio' de Juan Manuel Gil un libro que nos llevará a la infancia perdida, que logra borrar las fronteras entre realidad y la ficción y que fascinará a los amantes de la lectura por sus referencias literarias.

La autora Najat El Hachmi, nos emocionaba con esta poderosa novela de fortaleza y libertad 'El lunes nos querrán' galardonada con el Premio Nadal 2021.

Con la novela 'El hijo del padre' el nuevo trabajo de Víctor del Árbol nos adentramos en las profundas relaciones familiares entre un padre y un hijo. El propio autor cree que ha sido la mejor novela que ha escrito hasta el momento.

Y para finalizar esta lista de recomendaciones no podemos olvidarnos de 'La ciudad de vapor' el homenaje póstumo al universo que creó el fallecido Carlos Ruiz Zafón con sus novelas.