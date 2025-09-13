Tras conquistar a miles de lectores con su sensibilidad, Alejandro G. Roemmers triunfa con El misterio del último Stradivarius, una apasionante novela en la que el misterio, la historia y lo sobrenatural se entrelazan a través de un objeto único: el último violín construido por célebre lutier italiano Antonio Stradivari.

Roemmers parte de la investigación del misterioso asesinato de un padre y su hija en la actualidad y lo entrelaza con el destino de quienes poseyeron el violín a lo largo de tres siglos para construir una novela de múltiples capas donde es suspense policial convive con una rica reconstrucción histórica.

El misterio del último Stradivarius nos sumerge en un universo donde cada nota musical parece esconder un secreto y donde un simple instrumento puede cambiar la vida o sellar el destino de quién lo toque.