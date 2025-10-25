Tras el éxito de ventas y críticas de La sangre del padre, Finalista del Premio Planeta 2023, Alfonso Goizueta vuelve a cautivarnos con esta magnífica novela en la que se aprecia su delicado y evocador estilo y se consolida como una de las voces narrativas más potentes de su generación.

En El sueño de Troya, el escritor e historiador nos sumerge ahora en la aventura arqueológica del descubrimiento de Troya. Una trepidante aventura que más allá de tumbas, murallas y tesoros, nos muestra la lucha del ser humano por dar sentido a su existencia. Un relato formidable que transita por los más oscuros laberintos de la mente humana.