YA A LA VENTA
YA A LA VENTA
Alfonso Goizueta nos adentra en una trepidante aventura arqueológica en El sueño de Troya
El Finalista del Premio Planeta 2023, Alfonso Goizueta, vuelve con un nuevo trabajo que no dejará indiferente a ningún lector. El autor nos ha contado más detalles.
Tras el éxito de ventas y críticas de La sangre del padre, Finalista del Premio Planeta 2023, Alfonso Goizueta vuelve a cautivarnos con esta magnífica novela en la que se aprecia su delicado y evocador estilo y se consolida como una de las voces narrativas más potentes de su generación.
En El sueño de Troya, el escritor e historiador nos sumerge ahora en la aventura arqueológica del descubrimiento de Troya. Una trepidante aventura que más allá de tumbas, murallas y tesoros, nos muestra la lucha del ser humano por dar sentido a su existencia. Un relato formidable que transita por los más oscuros laberintos de la mente humana.