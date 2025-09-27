Los libros de Alice Kellen han conquistado a lectores de todo el mundo convirtiéndose en un fenómeno viral en BookTok. Ahora, la autora vuelve a las librerías con Sigue lloviendo, una novela delicada y profunda en la que la nostalgia, el dolor y la esperanza se entremezclan de manera sublime.

Sigue lloviendo trae una nueva edición reescrita por completo de una de las primeras novelas que Alice Kellen autopublicó en sus inicios. En esta ocasión nos presenta la historia de amor de Víctor y Sara, unos personajes inolvidables que se desgarran entre el deseo y el resentimiento mientras buscan descubrir si seguir adelante es posible.

La autora demuestra una vez más con su novela Sigue lloviendo que es una de las escritoras contemporáneas que mejor retratan las emociones humanas.