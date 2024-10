Andrés Trapiello vuelve con una nueva novela, Me piden que regrese. En 1945 los servicios secretos americanos le piden al estadounidense Benjamin Smith que regrese a España para llevar a cabo una peligrosa misión, aparcar a un jerarca del régimen a quién ni siquiera conoce. Tras diez años de ausencia le espera un Madrid insólito, hervidero de intrigas, aristócratas y militares, espías y diplomáticos... deslumbrante y sombrío a un tiempo.

Me piden que regrese es también la historia de una ciudad jamás contada de este modo, el momento es decisivo la Guerra Mundial está a punto de terminar y nadie se haya a salvo. Me piden que regrese, la ciudad de los salones y la clandestina, una novela que los lectores no podrán soltar hasta terminarla.

"Es una novela luminosa, es una novela alegre de gentes que tratan de sobrevivir" Comienza señalando Trapiello sobre su nueva novela donde un Madrid post Guerra Civil es uno de sus protagonistas. "En ese Madrid va a suceder una historia maravillosa que es la que cuenta la novela, es una historia de amor, una historia de aventuras y una historia de espionaje." destaca el autor.