Cuando Ángel Martín escribió 'Por si las voces vuelven' tenía un objetivo, expresar lo que a él le había pasado por si eso podía ayudar a otras personas. Este propósito se ha cumplido con creces y su libro cuatro meses después de su publicación se ha convertido en el fenómeno editorial del año.

El testimonio de Ángel Martín ha contribuido a que se hable con total naturalidad y empatía sobre la salud mental, un tema que hasta ahora era tabú.

Hablamos nuevamente con Ángel Martín sobre si esperaba la gran acogida que finalmente ha tenido su libro. "Uno fantasea que vaya muy bien, lo que no espera es que lleve ya 12 ediciones en apenas tres meses, ni de broma".

El guionista, presentador y ahora también escritor ha ido recorriendo nuestro país firmando ejemplares de libro y señala que una de las cosas que más suele repetir la gente cuando acude a ellas es que de alguna forma el libro les ha ayudado. "A veces a entender procesos que están sintiendo, a entender procesos que ha vivido gente cercana o incluso gente que agradece que se le haya puesto palabras a algo que no sabe cómo explicar".

Cuando Ángel Martín escribió 'Por si las voces vuelven' lo hizo con la esperanza de que su experiencia le pudiera servir a alguien "Cuando yo estaba perdido buscando algo así no lo encontré" señala el autor, por lo que esperaba que con este libro alguien pudiera encontrar algo de ayuda que el en su día no encontró. "Con solo una persona que me hubiera dicho a mi me ha servido tu libro, mi propósito ya se habría cumplido" destaca Martín.

El autor señala que a veces nos podemos encontrar perdidos y no saber exactamente si nos está pasando algo que no logramos averiguar qué es y que puede que este libro les ayude a aclarar. "Creo que el libro a mucha gente le está sirviendo para darse cuenta de que está sucediendo algo que está empezando escapar de su control".

Finalmente, sobre todo el aprendizaje que ha vivido a raíz de la publicación del libro Ángel Martín destaca que sobre todo es que es mucho más habitual tener "movidas" dentro de la cabeza de lo que creemos. "Si la gente supiera lo habitual que es encontrarse perdido con algo lo dirían más en voz alta".

