Tras el éxito de Delito, Carme Chaparro vuelve con Venganza, un thriller audaz e incómodo a la vez que necesario que cuenta la historia de un importante empresario que aparece colgado de un cartel en plena Gran Vía madrileña. Lo que empieza como un crimen mediático, pronto se convierte en una espiral de secretos.

"En mi libro explico muchas cosas que la gente no sabe. Porque la gente cuando enciende un televisor ve lo bonito: el decorado, la gente, el público aplaudiendo. Pero, en la novela se explica qué pasa hasta que ese mensaje llega a la persona que acaba de poner ese canal de televisión", cuenta la autora.

Carme Chaparro nos explica que se trata de una novela sorprendente, que va a llegar a hacer que el lector se plantee sobre la veracidad de lo que está leyendo. Si eso que cuenta es solo una parte de la verdad o no.

En sus obras, Carme Chaparro aprovecha para presionar y "escribir más sobre cosas que como periodista no puedo hacer". En Venganza "he reconstruido, he rehecho, he mezclado, he contado historias que me han explicado antes sobre lo peor del mundo de la televisión, cosas que pasan en realidad".

La periodista asegura que el final es realmente sorprendente, un final que le dejó con una gran sensación de alivio. "Si ya hay bombas a lo largo de la novela, ese desenlace te deja diciendo ¿es el final?".