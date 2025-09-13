Dan Brown el maestro indiscutible del thriller, vuelve ocho años después con una nueva y trepidante aventura de Robert Langdon.

En Praga, un escenario fascinante donde la ciencia más avanzada convive con la tradición, el célebre profesor de simbología deberá desentrañar símbolos y códigos para desvelar una verdad sorprendente sobre un proyecto que podría transformar para siempre nuestra comprensión de la mente humana.

El último secreto, es una historia de acción, llena de giros inesperados y enigmas por descifrar capaz de entretener a los lectores como solo Dan Brown puede hacerlo.