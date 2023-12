Ángel Martín sorprendió al mundo demostrando que se podían hacer informativos en las redes sociales en vídeos de apenas 2 minutos y medio. El conocido presentador volvió a la palestra, esta vez en las redes sociales durante la pandemia de coronavirus, sus redes crecieron enormemente en apenas un año.

Sin embargo, lo que nadie conocía es que en el año 2017 estuvo ingresado en un hospital psiquiátrico, una experiencia que decidió contar en 2021 a través del libro Por si las voces vuelven, esto supuso un fenómeno sin precedentes que contribuyó a hacer más visibles los trastornos mentales.

La obra cuenta con 19 ediciones vendidas, un podcast con el mismo nombre y un monólogo llamado Punto para los locos, con el que llena teatros a nivel nacional e internacional.

El autor vuelve a las librerías, en este caso con un nuevo libro, bajo el título Detrás del ruido, narra el proceso de reconstrucción personal que ha llevado a cabo para mantenerse al pie del cañón durante todo este tiempo. A través de reflexiones y vivencias personales, Ángel Martín brinda los consejos para salir adelante cuando todo parece desbordarnos.

Antes de publicar Por si las voces vuelven, nunca había escrito un libro. Afrontó ese trabajo con la esperanza de que a alguien le sirviera su historia "ni siquiera sabes la repercusión que va a tener" apuntaba Martín y ya no solo que no lo sepas, sino "que no tienes conocimiento de qué significa repercusión en el mundo editorial".

Se dio cuenta de la verdadera repercusión que alcanzó su trabajo a medida que, con el paso de las semanas, comenzaron las firmas de libros en diferentes ciudades y "cuando la gente te pregunta por partes concretas o ves tatuajes con frases del libro es cuando te preguntas ¿qué carajo ha pasado aquí?".

Emprender el camino para escribir el segundo libro surgió de una pregunta muy recurrente: "¿cómo lo haces para no tener una recaída?". El autor aseguraba que esto no se responde con una simple lista de cosas que hacer durante el día, sino que hay que profundizar y darle muchas vueltas a cómo se podría resumir sus vivencias. El proceso supuso encerrarse y darle vueltas a su cabeza para encontrar la manera en que él afrontaba el día a día "para después plasmarlo con la esperanza de que haya alguien a quien pueda ayudar" con su testimonio.