'NO HAY LUZ BAJO LA NIEVE'

En un lugar olvidado una montaña esconde un terrible secreto, cuando el silencio de la nieve ya no sea suficiente para guardarlo, las muertes no se detendrán. Jordi Llobregat, autor del éxito 'El secreto de Vesalio'? Vuelve con una nueva y apasionante historia que nos dejará sin aliento 'No hay luz bajo la nieve'. El autor nos ha desvelado algunos detalles en esta entrevista.