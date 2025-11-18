AVANCE

Esta semana en Crea Lectura descubriremos la novela ganadora de El Premio Planeta 2025: Vera, una historia de amor de Juan del Val y también la Finalista Cuando el viento hable de Ángela Banzas. También hablaremos con Antonio Mercero y su nuevo trabajo Está lloviendo y te quiero, una saga familiar que recorre el siglo XX español. Dan Brown el maestro del thriller regresa con su novela más impactante hasta la fecha El último secreto. Descubre todas las novedades literarias en Crea Lectura el próximo sábado a partir de las 09:00 en laSexta.