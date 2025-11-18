AVANCE
AVANCE
Juan del Val, Ángela Banzas, Antonio Mercero y Dan Brown en Crea Lectura
Esta semana en Crea Lectura descubriremos la novela ganadora de El Premio Planeta 2025: Vera, una historia de amor de Juan del Val y también la Finalista Cuando el viento hable de Ángela Banzas. También hablaremos con Antonio Mercero y su nuevo trabajo Está lloviendo y te quiero, una saga familiar que recorre el siglo XX español. Dan Brown el maestro del thriller regresa con su novela más impactante hasta la fecha El último secreto. Descubre todas las novedades literarias en Crea Lectura el próximo sábado a partir de las 09:00 en laSexta.
Los mas vistos
1
Twisted Love, la sensación erótica de Ana Huang que causa furor entre el público juvenil de TikTok
2
Vicente Vallés nos habla de La caza del ejecutor: ¿Y si la ficción se adelanta a las noticias de mañana?
3
Marian Rojas Estapé nos enseña cómo rescatar nuestra atención perdida en Recupera tu mente, reconquista tu vida