"Me gusta empezar un mundo nuevo cada vez que abro un nuevo documento en mi portátil para empezar un libro. Quiero esa página en blanco y no saber lo que va a haber en ella hasta que esté allí", así describe la escritora londinense Lisa Jewell su forma de escribir. Un aspecto que curiosamente no ha podido aplicar a su nueva novela de misterio.

Titulada Aún siguen aquí, Jewell cede a la alta demanda de sus lectores, quienes le escribieron reclamando ansiosamente una segunda parte para su éxito Dentro de casa. En ella, la historia comienza en una casa del barrio de Chelsea, Inglaterra, donde la policía encuentra a un bebé en su cuna en perfectas condiciones de salud. Todo lo contrario a sus familiares, muertos en la cocina en estado de descomposición. Veinticinco años después, Libby, la bebé encontrada vuelve a dicha cada con el objetivo de destapar los misterios y averiguar su origen familiar. Un misterio con bastantes flecos que se retoma en esta secuela. "Comienza unos 5 días después, Henry acaba de descubrir donde está fin y quiere ir a buscarlo", cuenta Jewell.

Portada libro Lisa Jewell | Planeta

Una búsqueda obsesiva a la que se une un nuevo crimen: “Desarrollándose en segundo plano, hay un detective llamado Samuel Owusu, quien acaba de descubrir una bolsa de huesos a orillas del río Támesis. Si has leído el primer libro, probablemente recordarás de quienes son los huesos” confiesa la autora. Se trata del primer detective literario de Jewell, quien trabaja para la Policía Metropolitana de Londres y se encargará de averiguar de quiénes son los huesos.

A pesar de tratarse de una secuela, Jewell cuenta que quería tratar la novela como una historia independiente, de modo que “si alguien entraba en una librería y lo cogía de la estantería y no sabía que había en el primer libro, pudiera disfrutarlo sin haber leído el otro”. No obstante, eso no significa que el proceso fuera complicado y delicado para equilibrar, dando al nuevo lector suficiente información para que se pudiera ponerse al día, pero “sin abrumarlo o atascarlo con demasiados antecedentes”.

Aún siguen aquí es el nuevo thriller de tensión y misterio de Lisa Jewell. Una nueva novela absorbente, llena de traición y oscuros secretos que promete éxito tal y como hizo con el primer libro.