Luz Gabás, Leonardo Padura y Alice Kellen en Crea Lectura
Esta semana en Crea Lectura hablamos con Luz Gabás sobre Corazón de oro, una extraordinaria novela de amor y aventura en la California de 1849. Basada en una historia real, Morir en la arena de Leonardo Padura, narra un parricidio y las heridas familiares en Cuba. Conoceremos Sigue lloviendo, la edición especial de la novela de Alice Kellen, una de las autoras más destacadas de la literatura romántica. Descubre todas las novedades literarias en Crea Lectura, el próximo sábado a partir de las 09:00 en laSexta.
