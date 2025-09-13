YA A LA VENTA
Misterio en el Barrio Gótico: lo nuevo de Sergio Vila-Sanjuán es una trepidante novela que recorre el alma secreta de Barcelona
Sergio Vila-Sanjuán nos sumerge en el corazón de Barcelona con una trepidante historia. Misterio en el Barrio Gótico, galardonada con el Premio de Novela Fernando Lara 2025, arrastrará al lector a una misteriosa aventura. El autor nos ha contado más detalles.
El pasado 22 de mayo el periodista y escritor Sergio Vila-Sanjuán se alzó con el Premio de Novela Fernando Lara 2025 por su obra, Misterio en el Barrio Gótico en una noche tan especial como irrepetible al celebrarse la trigésima edición del galardón.
En esta obra, Vila-Sanjuán nos presenta a Víctor Balmoral, un periodista entrañable y al borde de la jubilación que se enfrenta a una serie de enigmas en el corazón de Barcelona.
Misterio en el Barrio Gótico enlaza las vivencias de curiosos personajes con la memoria emocional de un barrio que no para de transformarse. Gracias a sus indagaciones, el protagonista terminará descubriendo que al igual que las ciudades, las personas nos reconciliamos con nuestro presente cuando aprendemos de las heridas del pasado.