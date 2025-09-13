El pasado 22 de mayo el periodista y escritor Sergio Vila-Sanjuán se alzó con el Premio de Novela Fernando Lara 2025 por su obra, Misterio en el Barrio Gótico en una noche tan especial como irrepetible al celebrarse la trigésima edición del galardón.

En esta obra, Vila-Sanjuán nos presenta a Víctor Balmoral, un periodista entrañable y al borde de la jubilación que se enfrenta a una serie de enigmas en el corazón de Barcelona.

Misterio en el Barrio Gótico enlaza las vivencias de curiosos personajes con la memoria emocional de un barrio que no para de transformarse. Gracias a sus indagaciones, el protagonista terminará descubriendo que al igual que las ciudades, las personas nos reconciliamos con nuestro presente cuando aprendemos de las heridas del pasado.