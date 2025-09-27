Luz Gabás, autora de Palmeras en la nieve y Lejos de Luisiana, nos vuelve a regalar una gran historia que late con fuerza, su nueva novela, Corazón de oro.

Corazón de oro nos sitúa en California en 1849. La fiebre del oro enloquece a los hombres que llegan desde todos los rincones del mundo en busca del metal más codiciado. Uno de ellos es Lorién, el protagonista de la novela, un joven español que se vio obligado a abandonar su hogar para lograr un futuro mejor.

De esta manera, el azar lo conduce a la aventura más apasionante que jamás habría imaginado. Un amor inmenso, una amistad inquebrantable y una hazaña poco convencional en una tierra inhóspita.

Con Corazón de oro, Luz Gabás nos ofrece una historia coral en la California de mediados del siglo XIX, el lugar en el que los sueños comenzaron.