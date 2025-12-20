Como cada año, nos hemos trasladado al Manga Barcelona que se ha celebrado del 5 al 8 de diciembre, miles de visitantes han llenado el prestigioso evento, disfrutando de actividades dedicadas a la cultura asiática, en todas sus formas, pero sobre todo manga y anime.

Uno de los invitados estrellas del salón fue el mangaka japonés Gou Tanabe, que desde que adaptó El extraño en 2004, Tanabe ha continuado explorando con maestría el universo de H.P. Lovecraft, obteniendo reconocimiento mundial por su impactante narrativa visual.

Otra de las publicaciones destacadas fue Manga Issho, una revista que nación en marzo de 2025, resultado de la estrecha colaboración de los editores Altraverse en Alemania, Canna en Bélgica y Francia, Planeta Cómic en España y Star Comics en Italia. Este título simboliza la cooperación transfronteriza entre los principales publisher de Europa que representa la diversidad y el potencial creativo de la escena cultural europea