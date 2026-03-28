Tras el éxito de Zapatos de lluvia, Mayte Magdalena regresa con Vientos de Ira, una obra inolvidable, un viaje literario que nos recuerda que incluso en la oscuridad más absoluta siempre late la esperanza y que confirma a su autora como una de las voces más emocionantes de narrativa histórica actual.

En una España desgarrada por la Guerra Civil, Vientos de ira, nos sumerge en la fuerza arrolladora de hombres y mujeres que se negaron a rendirse. Es la historia de los anónimos, quienes amaron, resistieron y sobrevivieron cuando todo estaba en contra. Una novela intensa y profundamente humana que emociona y conmueve en cada página.

Ana Ibáñez regresa después del éxito Sorprende a tu mente, y lo hace con el libro Neurociencia para la vida real, un libro en el que traslada los avances más innovadores del entrenamiento cerebral al día a día de cualquier persona, ingeniera química y experta en neurociencia aplicada, la autora nos demuestra que el cerebro no es un órgano estático sino una herramienta entrenable y capaz de transformar nuestra atención, nuestra gestión emocional y nuestro rendimiento.

Neurociencia para la vida real, nos invita a entender cómo funciona nuestro cerebro para tomar el control y vivir con mayor claridad, equilibrio y eficacia.

Hablamos con Lucas Montojo sobre su novela, El secreto de ultramar. La obra narra la vida de María Pérez Coronel, sevillana del siglo XVI que viaja a México para huir de la miseria y descubre que su pasado la persigue. Inspirada en hechos reales, la novela destaca por una prosa cuidada que involucra al lector.

Montojo, Doctor en historia y especialista en América, aporta rigor y contexto al relato. La obra combina misterio, emoción y esperanza y ha sido elogiada por historiadores como María José Rubio y Concepción Navarro consolidando al autor como una voz sólida dentro de la narrativa histórica contemporánea.

La ambientación recrea con detalle la sociedad colonial y los conflictos de clase y género ofreciendo una versión rica y matizada del periodo que refuerza la verosimilitud de la historia atrapando al lector hasta la última página.

Tras ganar el Premio Nadal 2026 con su novela, La ciudad de las luces muertas, David Uclés de su adaptación al formato audiolibro y junto a su narradora Àngels Bassas revela la magia de transformar la atmósfera de la obra en una experiencia sonora.

Ya puedes ver programa al completo en Atresplayer.