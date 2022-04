Vicente Vallés, periodista y escritor, presenta su primera novela, 'Operación Kazán', galardonada con el Premio Primavera de Novela 2022. Se trata de un thriller lleno de intriga, amor y poder en un recorrido entre los últimos 100 años de historia que, a pesar de ser ficción, podría haberse tratado de la más absoluta realidad.

En 'Operación Kazán', Vallés comienza situando al lector en 1922 con el nacimiento de un niño en Nueva York que cambiará la historia del mundo un siglo después. En esta trepidante novela, los servicios de inteligencia soviéticos diseñan el plan de espionaje más ambicioso jamás imaginado para este bebé. Un plan que, años más tarde, Lavrenti Beria, el sanguinario jefe de la policía bolchevique, presentará a Stalin. A su vez, el dirigente soviético se apropiará del operativo y lo convertirá en una misión personal y extremadamente secreta, llamada 'Operación Kazán'.

Desde la Revolución Rusa (1917) hasta las elecciones americanas del siglo XXI y llegando a la actual injerencia rusa en las democracias occidentales, este audaz proyecto también recorrerá distintos escenarios y personajes pasando por los horrores de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el Desembarco de Normandía (1944), la Guerra Fría (1947-1991), la Caída del Muro de Berlín (1989) y el colapso de los regímenes comunistas de los años 90.

La novela, fusiona espías de la vieja y nueva escuela, así como hechos reales y ficticios, lo que supone una invitación por parte de Vallés al lector para que, según propone, "intente comprobar determinados datos, nombres, cifras, acontecimientos históricos... que realmente ocurrieron con aquellos que son parte de la ficción de esta historia". De hecho, ofrece un pequeño spoiler confesando que el final es ficticio, pero que "nadie se sorprendería si finalmente fuera un hecho real".

Por otro lado, el periodista confiesa que el proceso de escritura ha sido algo complejo, entre otros motivos, por ser su primera novela y las peculiaridades que caracterizan a este tipo de obras, así como su propia profesión y la crisis sanitaria de la pandemia, ocasionando que se alargara el proceso de creación.

Sin embargo, Vallés asegura que escribir 'Operación Kazán' ha sido "enriquecedor" y que le ha permitido "exponer muchos datos, fechas y lugares que conocía personalmente y me he centrado mucho en describirlo con la propiedad con la que se describe algo cuando lo has vivido y visto con tus propios ojos".