Tras el éxito de La uruguaya, Pedro Mairal regresa con Los nuevos, un relato que habla de la transición entre la adolescencia hacia la adultez.

Ambientado en Buenos Aires, Tiago, Pilar y Bruno son tres amigos que intentan trazar su propio camino. Tal y como explica el autor, son personajes muy solitarios, pero "la capacidad de reírse de sí mismos al contar lo que les pasa es lo que de algún modo les permite hacer un salto al costado y mirar sus propias vidas".

Los protagonistas se encuentran en esa etapa de cambio entre la adolescencia y la vida adulta, donde cada uno busca su deseo mientras que esquivan mandatos familiares.

Pedro Mairal nos cuenta que en sus novelas le gusta simbolizar cada personaje con un objeto. En el caso de Los nuevos, Tiago tiene su mechero, Bruno un quarter, esa moneda estadounidense de 25 centavos y Pilar las llaves del coche que su abuela le enseña a conducir.

La música está también muy presente dentro de la novela, pues funciona como vía a través de la cual los personajes se mandan mensajes. "Las canciones dicen lo que no pueden decir en voz alta", explica Mairal.

"Yo creo mucho en la escritura como una trenza, una trenza que uno hace con distintas hebras, que son un poquito la experiencia personal, otro poco de lo que te contó alguien, otro poco de lo que inventas. La ficción se trenza con estas distintas hebras y lo importantes es que después, la fuerza esté en la trenza total", concluye el autor.