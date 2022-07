El psicólogo y escritor Tomás Navarro, autor de 'Fortaleza emocional' y 'Kintsukuroi', presenta su nuevo libro 'Piensa bonito', una guía breve para detectar los ocho errores de pensamiento más frecuentes y así liberar la mente para lograr una vida plena.

Nuestros pensamientos rigen la relación que tenemos con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Por eso, en 'Piensa bonito', el autor pretende ayudarnos a pensar de una forma más saludable, abierta y expansiva.

Navarro, explica que "somos lo que pensamos". "Cometemos muchos errores, pero el primer paso es ser consciente de esos errores que cometemos". De esta forma, el psicólogo nos invita a reflexionar y afirma que es posible cambiar nuestra forma de pensar.

Para ayudarnos a entenderlo mejor, Navarro pone de ejemplo a una persona con baja autoestima que piensa que no es capaz de hablar con una persona de sexo puesto, hablar en una reunión o adaptarse a un nuevo puesto de trabajo. No es tanto la realidad, sino la imagen que tenemos de esa realidad. Si pensamos que no somos capaces de hacer algo, no nos daremos la oportunidad de llevarlo a la práctica.

Al igual que somos capaces de cambiar nuestro cuerpo en función de nuestros hábitos, nuestra mente también puede dar un giro de 180 grados. Aún así, Tomás Navarro detalla que aunque nuestros pensamientos suelen cambiar cuando vivimos una experiencia traumática como una ruptura, éste no sería el mejor momento para hacerlo. Así, este libro "es un alegato a que aprendamos a pensar mejor desde la calma".

En 'Piensa bonito' el lector también podrá descubrir nuevos términos como el "Deep Thinking", es decir, una de las técnicas que nos ayuda a pensar de forma profunda, dejando a un lado nuestras preocupaciones, prisas e incluso nuestro teléfono móvil. Otro término que nos descubre es el "Slow thinking", que significa que no es que no tengamos tiempo para pensar, es que el tiempo que tenemos lo invertimos mal. Por tanto, pensar de manera lenta es una prioridad.

Este nueva forma de pensamiento, también puede descubrirnos una nueva forma de ordenar nuestras prioridades. Solo así nos daremos cuenta de lo que somos capaces y conseguiremos acercarnos más a nuestras metas personales.