YA A LA VENTA
Rafael Tarradas Bultó presenta La Protegida, una historia de mujeres fuertes y decisiones imposibles
La Protegida es la nueva novela de Rafael Tarradas Bultó, una historia que transportará al lector hacia un pasado de industria textil. Hablamos con el autor que nos ha contado más detalles sobre su nuevo trabajo.
Tras el éxito de El hijo del Reich, Rafael Tarradas Bultó vuelve con La Protegida, una historia ambientada en la industria textil a finales del siglo XIX. Sara, la protegida de una empresaria de la alta burguesía barcelonesa, es una joven que, tras la muerte de su padre en una revuelta obrera comienza a trabajar en una colonia textil para llevar a cabo un plan de venganza. Sin embargo, su vocación chocará con sus objetivos.
Lourdes es la segunda protagonista, una empresaria viuda que ha heredado la fábrica de su marido y que quiere demostrar que sola puede hacer frente a su trabajo. "Son dos mujeres muy fuertes con dos objetivos muy claros", explica el autor.
Tarradas Bultó nos explica cómo era la vida de las mujeres que trabajaban en estas colonias, pues a pesar de que todo estaba bajo el control de los propietarios y del sacerdote, "era una vida que en su momento tenía sus ventajas", es decir, un trabajo seguro, moderno y con buenos sueldos para esa época.
"La inspiración de La Protegida nace de la nostalgia de una época pasada que fue muy próspera en su momento y de la que queda muy poca cosa", nos cuenta el autor de la novela. Para documentarse, ha explorado y recopilado información en las propias colonias y, además, ha tenido la ocasión de hablar con trabajadoras y conocer de primera mano su experiencia.
"Creo que esta oportunidad que he tenido yo de conocer este mundo va a suponer también un viaje para el lector de La Protegida, que conocerá un mundo que ha desaparecido, pero que era muy bonito en su momento", concluye Tarradas Bultó.