Roberto Leal nos presenta su primera novela El sótano, un thriller psicológico donde la intimidad deja de ser privada cuando la obsesión y el control lo invaden todo. Samuel es un hombre solitario que, tras perder su trabajo, regresa a la casa de su padre. Su vida parece estancada hasta que conoce Mia, una mujer que despierta en él una fascinación inmediata. Lo que comienza como una atracción se convierte pronto en una obsesión que lo lleva a vigilar cada uno de sus movimientos, a controlar su rutina y a cruzar límites cada vez más peligrosos. Pero Mia también tiene sus propios secretos y obsesiones, y su presencia en la vida de Samuel llega en el momento justo para llevarlo al borde la locura. A medida que él se adentra en una espiral de vigilancia y control, empezará a descubrir que hay piezas que no encajan, que el pasado no está tan lejos como creía y que algunas verdades llevan demasiado tiempo ocultas. Porque cuando la intimidad deja de ser un refugio, el peligro está mucho más cerca de lo que creemos.

Tras conquistar a miles de lectores con novelas como El arte de ser nosotros o Hasta que nos quedemos sin estrellas, Inma Rubiales regresa con Un amigo gratis, una novela sobre la ilusión, la dulzura del primer amor y la importancia de decir las cosas a tiempo. La autora, una de las voces más queridas del romance juvenil actual, reescribe la novela con la que comenzó todo. En Un amigo gratis, Nos presenta a Nash y Eleonor, dos adolescentes que sienten que no encajan y que encontrarán el uno en el otro un refugio inesperado. Entre inseguridades, heridas emocionales y el vértigo de abrirse a los de-más, la autora construye una novela tierna, cercana y profundamente honesta. Él tiene un corazón herido que ya no confía en nadie. Y ella es de esas personas que se te me-ten dentro y te hacen sentir que brillas. Una historia llena de sensibilidad, emociones y personajes que dejan huella.

¿Qué somos y por qué estamos aquí? Juan Luis Arsuaga, con más de un millón de lectores, nos explica la evolución con una claridad extraordinaria. Su nuevo libro es el más personal, escrito desde el conocimiento pero también con el corazón. Arsuaga en estado puro.

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