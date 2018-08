Recorremos España con Dan Brown: "Es una tierra de hermosas paradojas"

Madrid, Sevilla, Bilbao o Barcelona son algunas de las ciudades que aparecen en 'Origen', la última novela del exitoso escritor estadounidense Dan Brown. El profesor Robert Langdom regresa con una nueva aventura en la que se contraponen religión y ciencia en busca de respuestas para dos preguntas ancestrales: ¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos?

El autor considera que la localización es uno de los rasgos más importantes de una novela: "Elijo lugares que me parecen dramáticos o me atraen personalmente. Para captar el ambiente del escenario de una novela no hay nada mejor que conocerlo personalmente".

Aprovechando que España sirve de localización predilecta de su última obra, acompañamos a Dan Brown en un viaje alrededor del país.

El escritor eligió España como escenario de 'Origen' por tratarse de una novela que mezcla "lo antiguo con lo nuevo". "Siempre he considerado España una tierra de hermosas paradojas. Es un país con mucha historia y gran tradición religiosa, pero al mismo tiempo cuenta con una gran visión de futuro", explica.

Para preparar una novela, Brown sigue un procedimiento minucioso: "En mi caso, el proceso de escritura siempre comienza por la lectura. Una vez que he decidido los temas que trataré, me paso aproximadamente un año leyendo todo lo que puedo al respecto. Al disponer de un conocimiento lo mas amplio posible, puedo encontrar esas grandes preguntas, esos temas subyacentes que resultan suficientemente interesantes y complejos para escribir un libro sobre ellos".

El autor reconoce cuál es la fuente de inspiración del protagonista recurrente de sus libros: "Robert Langdom es una combinación de muchas personas que conozco, todas ellas profesoras". Brown se aleja de este modo del hombre de acción típico y plantea en su lugar un héroe del conocimiento. Sin duda, una fórmula que en su caso se ha demostrado infalible.