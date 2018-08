El cuento del carbón por Ricardo Darín

El anuncio ha sido dirigido por Juan Taratuto (‘No sos vos, soy yo’, ‘Un novio para mi mujer’) con la técnica Stop Motion.



Durante la rueda de prensa celebrada en Argentina para presentar esta iniciativa, Darín aprovechó dio opinión: “Siempre me preocupó el medio ambiente y cuando la gente de Greenpeace me convocó para contarme sobre los impactos que generará el avance del carbón en Argentina entendí que era importante sumarme para llevar un mensaje claro. El cambio climático es el mayor desafío que hoy enfrenta la humanidad, los glaciares ya se están derritiendo y nuestra obligación moral como seres humanos comprometidos con el futuro es hacer todo lo que esté en nuestras manos para revertir esta tendencia”, expresó Darín durante la conferencia de prensa en la que se presentó esta iniciativa.



La campaña lanzada en Argentina ha llegado a España

Greenpeace nos cuenta por qué:

Érase una vez un país con gran potencial en energías renovables en el que el Gobierno aprobó un Real Decreto para 'subvencionar' la producción de energía mediante la quema de carbón.



Los empresarios del sector minero tenían excedentes de carbón -extraído mediante ayudas estatales- que no era competitivo en el mercado y pedían al Gobierno nuevas ayudas para venderlo a cambio de pagar los salarios que les debían a sus mineros. Subvencionar dos veces la misma cosa no parece la mejor manera de solucionar un problema, pero el ministro de Industria, Miguel Sebastián, no pensaba lo mismo. Así que apostó por poner un parche más al sistema alegando la necesidad de 'prestar ayuda a los mineros'... Leer más.