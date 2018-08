'Another Way Film Festival', el encuentro cinematográfico que apuesta por la sostenibilidad

Quince documentales forman parte 'Another Way Film Festival', un encuentro que contará con un coloquio entre los asistentes y expertos en la materia después de cada proyección.

Para esta tercera edición de 'Another Way Film Festival' ha apostado por 'Thank you for the rain' de Julia Dahr, que gira en torno al cambio climático, como película inaugural.

Por otro lado, el festival contará este año, con 'Rueda por el Cambio' , un concurso de cortos sobre progreso sostenible y con muchas actividades y talleres que girarán en torno a la educación ambiental de los más pequeños.

"Queremos sensibilizar a todas las personas para que tomen conciencia y se planteen que la sostenibilidad es un tema actual que requiere de nuestra atención", ha explicado María Hence.