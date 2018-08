Se abre el plazo para participar en 'Guiones por el cambio', un concurso de largometrajes sobre sostenibilidad

Another Way Film Festival ya prepara la primera edición de 'Guiones por el cambio', un concurso de largometrajes en el que se podrán presentar guiones, tanto de ficción como de documental, cuya temática esté centrada en la sostenibilidad.

Con el fin de apoyar la financiación de estos proyectos en fase de desarrollo, se concederán dos premios de 2.000€, uno para ficción y otro para documental, que contarán a su vez con la mentoría de los profesionales del sector Arturo Ruiz y Lina Badenes en las respectivas categorías.

Actualmente y hasta el 6 de julio también está abierta la convocatoria para presentar largometrajes a Another Way Film Festival, los seleccionados formarán parte de la programación del festival, que tendrá lugar del 4 al 7 de octubre en Cineteca Madrid, y optarán a un premio de 650€.

Además, hasta esta misma fecha se podrá participar en la segunda edición de 'Rueda por el cambio', concurso de cortometrajes online patrocinado por SIGNUS, dotado de dos premios de 500€ y 300€.

Another Way Film Festival es el primer festival de cine sobre progreso sostenible de Madrid y está dirigido por Marta García Larriu. Después de la celebración de tres ediciones, Another Way film Festival (AWFF) regresa a Cineteca y Matadero Madrid para celebrar su cuarta edición los días 4, 5, 6 y 7 de octubre. Su objetivo es promover y difundir la cinematografía centrada en la sostenibilidad, basada en el triple balance: social, económico y medioambiental.

Como en las pasadas ediciones, el eje principal del festival será la programación, basada en las películas documentales que se presentan en dos categorías competitivas: Oficial e Impacto.

Los títulos estarán acompañados de charlas con cineastas y expertos en las diferentes materias de la sostenibilidad. Con esta iniciativa, AWFF trata de impulsar la actuación del público hacia un desarrollo sostenible.