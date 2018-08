Los Alpes podrían perder el 70% de nieve debido al cambio climático

Los Alpes se encuentran en una situación crítica hasta el punto de que podían perder un 70% de su capa de nieve a finales de siglo por el cambio climático, según han afirmado investigadores suizos del Instituto de Investigación de la Nieve y las Avalanchas (SFL) y el Laboratorio CYROS.



Además, también han señalado que la temporada de esquí será cada vez más corta debido a que la nieve no será lo suficientemente profunda para practicar deportes de invierno.



El aumento de la temperatura por los gases contaminantes es la principal causa de este problema y los científicos alertan que "si no reducimos las emisiones solo podrá garantizarse suficiente nieve para los deportes de invierno por encima de los 2.500 metros de altura a finales de siglo".



La zona elevada más afectada por el cambio climático se sitúa a 1.200 metros de altura y la cuarta parte de los centros turísticos de esquí se encuentran por debajo de esta altura. Incluso por encima de una elevación de 3.000 metros se podría perder un 40% de la profundidad de la nieve a finales de siglo.



Este año, por ejemplo, la nieve no ha llegado a los Alpes en enero y, la cordillera ha experimentado el diciembre más seco en 2016, desde que comenzaron los registros. 2016 fue el tercer año consecutivo con escasez de nieve durante el periodo navideño.

Todo esto impactará en el turismo de los Alpes pero, también, en la naturaleza debido a más lluvia en el invierno que provoca una menor capa de nieve, la desaparición de los glaciares y la alteración del volumen del agua que fluye por los arroyos y los ríos.



Los expertos recomiendan controlar el aumento de temperatura y no permitir que suba 2ºC por encima de los niveles preindustriales, para así reducir esa desaparición de nieve, al menos, al 30%.