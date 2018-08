Una ballena protege a una bióloga marina del ataque de un tiburón

Nan Daeschler Hauser, una biológa marina, ha publicado en su Facebook una historia difícil de creer. Según explica, una ballena de 20 toneladas la salvó del ataque de un tiburón tigre.

El cetáceo empujó a la buceadora con su cabeza hasta que fue elevada a la superficie del mar, e incluso llegó a protegerla con una de sus aletas dorsales mientras otra ballena lanzaba coletazos contra el agua con el fin de que el tiburón no se acercara.

"Nunca toco a los animales que estudio pero durante 10 minutos esta ballena de 50 mil libras me empujó a través del agua. Estaba segura de que iba a ser el día de mi muerte", escribió la bióloga en Facebook junto a una imagen del momento.

En declaraciones a Daily Mail, Hauser afirma que esta es la prueba del instinto que tienen las ballenas de proteger la vida de otras especies, incluso de los seres humanos. "Realmente muestran altruismo, y a veces incluso arriesgan sus propias vidas", afirma.

Además, explica que durante los diez minutos que duró la experiencia, que le parecieron horas, "no quería entrar en pánico porque sabía que la ballena se percataría de mi miedo". Y añade: "Temía que si me golpeaba demasiado fuerte me rompería los huesos"