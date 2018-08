Barack Obama y Leonardo DiCaprio se unen contra el cambio climático

El actor estadounidese sigue con su lucha contra el cambio climático. Así, ya ha acudido a la Asamblea de Naciones Unidas y dentro de muy poco verá la luz su documental 'Before The Flood', un proyecto en el que invirtió tres años y del que aseguró haber "aprendido mucho" sobre el impacto del cambio climático y las medidas necesarias para combatirlo. Ahora, ha ido hasta la misma Casa Blanca para entablar una conversación con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.



Ambos han destacado la urgencia de tomar más medidas en la "carrera a contratiempo" que es la lucha contra el cambio climático, y la importancia de que los estadounidenses tengan presente ese tema a la hora de votar las elecciones de noviembre.



"Si no crees en el cambio climático, no crees en los hechos ni en las acciones, y por tanto, en mi humilde opinión, no se te debería permitir acceder a un cargo público", ha explciado DiCaprio al comienzo de su entrevista con Obama al término del festival 'South By South Lawn', organizado por la Casa Blanca para fomentar ideas innovadoras.



DiCaprio, que no mencionó a Trump por su nombre, se mostró preocupado porque en las encuestas de este periodo electoral el medio ambiente es una de los temas que menos preocupan a los votantes, y solo “alrededor del 2 %" lo identifican como prioridad a la hora de decidir su voto.



El cambio climático parece perversamente diseñado para ser muy difícil de resolver políticamente", ha aportado Obama, al reconocer que a la gente le cuesta "conectar" un solo tornado o inundación con ese problema global, y que no es habitual en política tomar "decisiones duras" cuyos efectos no se van a sentir hasta "mucho más tarde".



"Para resolver este problema, vamos a necesitar una innovación extraordinaria, en cosas como el almacenamiento de la energía eólica y solar. Eso va a requerir la movilización de la gente y, en último término, que se exprese en las urnas", añadía Obama.



El mandatario ha asegurado que no hay espacio para "la negación" del cambio climático ni "las políticas obstruccionistas", porque el fenómeno está avanzando "más rápido de lo que decían las predicciones", y es necesario "un sentido de urgencia".



El mandatario también ha destacado que "esta semana comenzarán las negociaciones" finales para lograr un acuerdo internacional que regule las emisiones de los aviones, y que se potenciará un pacto global para reducir la emisión de hidrofluorocarbonos (HFC), unos dañinos y cada vez más usados gases de efecto invernadero.