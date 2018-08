Los bomberos de '(Fo)rest in Peace' piden convertir los bosques quemados en cementerios

'(Fo)rest in Peace' es un proyecto de la Asociación de Bomberos Forestales de España que pretende convertir los bosques quemados en cementerios como "una única solución para que no se transformen en urbanizaciones, chalets o centros comerciales".



Este colectivo se ha acogido al articulo 50 del Decreto 2263/1974 de 20 de julio, en el que se establece que "en un terreno declarado como cementerio y hasta 500 metros de este, no se podrá construir".



Un comunicado de esta asociación informa que se trata de "una vuelta de tuerca dentro del propio sistema que nos puede ayudar a luchar contra la especulación abierta con la última Ley de Montes y, a la vez, permite que nuestros bosques 'descansen en paz' mientras se regeneran".



Los ciudadanos pueden sumarse a esta causa de '(Fo)rest in peace' y solicitar a los Ayuntamientos la recalificación de terrenos quemados como cementerios y cambiar la ley.



"Creando esos cementerios podemos explicarles a las futuras generaciones que ahí había vida y qua haora ya no la hay", Sergio Aranzana, bombero forestal.



"Si inmediatamente después de quemar un bosque, empezamos a construir casas, dejamos de ser conscientes de la importancia que tienen los bosques y es importante tener ese símbolo porque es importante que la gente se de cuenta de que si perdemos un bosque, perdemos la vida", explica Iñigo Hernández.



Así, por lo menos, el cementerio en el que se convierte en un bosque, tras un incendio, serviría para que nadie se aproveche de esta tragedia medioambiental.