Decenas de personas se desnudan en Barcelona en protesta contra la industria peletera

La asociación AnimaNaturalis ha realizado una acción de protesta en Barcelona en contra de la industria peletera, en la que se han congregado unos cincuenta activistas que, desnudos y rociados con sangre artificial, han querido concienciar a la población del enorme número de animales que se utilizan para la confección de prendas de ropa.

Los protestantes se han amontonado unos encima de otros, incluso algunos han optado por meterse dentro de una jaula. Este es el caso de una madre y su hija que, arrodilladas, sostenían un cartel en el que podía leerse: How many lives just for a coat? (¿Cuántas vidas para un solo abrigo?).

AnimaNaturalis ha informado que, cada año, más de 60 millones de animales se sacrifican en todo el mundo para comerciar con su piel. También, han señalado que para crear un solo abrigo de pieles se necesitan 20 zorros, lobos o linces, 70 visones o conehos y más de 300 chinchillas.

La asociación ha indicado, asimismo, que a pesar de los múltiples esfuerzos llevados a cabo en la Comunidad Europea para acabar con esta industria, anualmente se sacrifican 32 millones de animales para este uso solo en Europa y que España se está "convirtiendo en el refugio para la patronal peletera dada su flexibilidad legal".