Denuncian a dos empresas por sacrificar de forma masiva a animales sanos

La Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (FAPAM) ha presentado una denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente contra las empresas Maikan Canino y Vetmóvil por maltrato animal continuado, falsificación de documentos e intrusismo profesional.



Estas dos empresas realizaban sacrificios masivos de animales sanos, muchos de ellos realizados por auxiliares y personal no cualificado, no por veterinarios, de forma que el sufrimiento de los animales era mayor.



La empresa Maikan se dedica a la recogida de animales abandonados, mientras que Vetmóvil era la encargada del sacrificio.



Entre las prácticas realizadas se encontraba el sacrificio de animales sanos cuyos cadáveres se hacinaban en bolsas y las eutanasias mal hechas por personas no cualificadas, según testimonios de algunos trabajadores de las mismas.



"Cada vez que se llenaba el centro, acudían dos chicas que llegaban a sacrificar en un mismo día a más de 30 animales sanos, y metían los cadáveres en bolsas de basura hasta llenar la furgoneta", ha declarado un ex trabajador de Maikan, quien también ha afirmado que manipulaban las cifras que tenían que dar oficialmente.



Algunos trabajadores de Vetmóvil también han declarado que las personas que sacrificaban a los animales "no eran veterinarias, solo auxiliares veterinarias". Esto mismo lo ha confirmado la dueña de un perro que fue a la clínica y observó cómo su mascota no moría al primer pinchazo, sino que lo hizo con dolor y sufrimiento.



La FAPAM ha impuesto la denuncia en el Ayuntamiento de Talamanca del Jarama (Madrid), el cual ha solicitado el apoyo de la Comunidad de Madrid y del Seprona de la Guardia Civil.