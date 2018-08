Diez consejos para luchar contra el cambio climático

Son diez sencillos consejos, recopilados de instituciones, el Gobierno, ONGs que quieren luchar contra el aumento de las temperaturas casi sin moverse del sofá, En 'Hazte Eco' hemos recopilado algunos de esos consejos.

1. Desplázate en trasnporte público

Cada litro de combustible quemado en el coche emite unos 2,5 kilos de CO2 a la atmósfera. Desplázate caminando, en bicicleta, utiliza el transporte público, comparte el vehículo particular y opta por motores híbridos o eléctricos siempre que sea posible.

2. Apaga la luz cuando no la estés utilizando

Apaga la luz siempre que no la estés utilizando y aprovecha al máximo la luz del sol. Por otro lado, utiliza siempre las bombillas de bajo consumo o LED, las únicas que pueden comercializarse desde 2012 en la UE, reducen hasta en un 75 % el consumo de electricidad.

3. Utiliza solo el papel que vayas a utilizar

Intenta usarlo solo cuando sea imprescindible. Paga tus facturas en internet, utiliza las páginas por las dos caras e imprime solo los documentos que realmente necesites en formato físico.

4. Cierra el grifo

No dejes el grifo abierto cuando nos lavemos los dientes o las manos, nos duchemos o reguemos las plantas. También es recomendable revisar si hay fugas de agua en los grifos o mangueras de nuestras casas. Procura ducharte en vez de bañarte para ahorrar agua y dinero. No derrochemos agua que no necesitamos.

5. Reduce, Reutiliza Recicla

Cada habitante en un núcleo urbano genera más de 450 kilos de basura al año. Con pequeños gestos cotidianos podemos hacer mucho por el planeta, por ejemplo, utilizando el agua que sobra al cocer unos espaguetis para regar, reciclando envases y papeles y reutilizando las bolsas de plástico.

6. Electrodomésticos

No dejes los aparatos electrónicos en modo 'stand by', pues consumen energía y ocasionan un gasto económico innecesario a pesar de no utilizarlos. No mantengas encendida la luz de habitaciones vacías y apaga el ordenador por las noches, no lo dejes suspendido o hibernando. El programa de lavado en frío de la lavadora reduce un 80% el consumo energético.

7. Modera el consumo. No compres lo que no necesites

Antes de adquirir un producto nuevo, pregúntate si realmente lo necesitas y, cuando vayas a desechar algo que tengas en casa, piensa si no puedes alargar un poco más su ciclo de vida. Por eso, regalar o compartir artículos para el hogar así como donar ropa, que ya no utilizamos, siempre es mejor que tirarlos a la basura.

8. Alimentos ecológicos

Siempre que sea posible elige productos locales y de temporada para evitar gastos de transporte, privilegia los alimentos con etiqueta “bio” (menos pesticidas y productos químicos) y evita el exceso de embalajes y bolsas, por ejemplo, llevando a la compra una bolsa reutilizable. Aumenta el consuno de verdura porque producir un kilo de carne genera unos 3 kilos de CO2 y consume 4.000 litros de agua.

9. Modera el uso de la calefacción

20 grados centígrados es una temperatura suficiente para estar cómodo dentro de casa, y unos 3 grados menos en el dormitorio. No hace falta sudar en invierno. En verano, emplea el aire acondicionado solo cuando sea necesario y no automáticamente.

10. Educa a los niños

Si los niños aprenden desde pequeños la imprtancia de cuidar el medio ambiente, es más fácil que lo hagan cuando sean mayores. Es importante que los más pequeños, los que más van a sufrir las consecuencias del aumento de las temperaturas, aprendan desde hoy mismo que vivir en un planeta sostenible está, en gran medida, en sus manos y en las de sus padres.