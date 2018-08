Drew Barrymore adopta tres gatos tras visitar un refugio de animales

"Os podeis creer que he ido a dejar un gatito a un refugio de animales con mis hijas para adoptar un gato y he vuelto con tres, ¿Soy o no una señora loca de los gatos?" Así ha compartido Drew Barrymore en su cuenta de Instagram que su familia había crecido.

La actriz ha contado que había acudido a un refugio de animales, con sus hijas, para dejar en buenas manos a un pequeño gatito que se había encontrado en la calle cuando no pudo resistirse a llevarse a casa, nada más y nada menos, que a tres gatitos.

Así, la actriz ha querido compartir con sus seguidores la importancia de adoptar animales ya que es una manera de darles una segunda oportunidad a todos esos perros y gatos abandonados que buscan un nuevo hogar.

Además, de Drew Barrymore, muchos otros famosos ponen su granito de arena para concienciar sobre la adopción, frente a la compra, de animales o de las buenas acciones medioambientales que podemos realizar para proteger y cuidar nuestro planeta.