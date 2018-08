Un hombre limpia un río de 160 kilómetros con sus propias manos

'Eco baba' observó que el río Kali Bein, de 160 kilómetros, estaba totalmemte contaminado debido a la polución de las casas e industrias de la zona. Este río era un auténtico vertedero .



Su paciencia se agotaba por momentos y tras ver que las autoridades no hacían nada al respecto, decidió que él tenía que hacer algo.



Así, sin pensárselo dos veces reunió a 200 voluntarios y todos juntos se pusieron manos a la obra. Trabajaron muy duro, durante varios años, y los resultados fueron evidentes en poco tiempo.



El río Kali Bein volvió a brillar y a tener vida, se recuperó el flujo natural del agua, se plantaron árboles a lo largo de ambas orillas y hasta se han instalado caminos ecológicos para que la población disfrutase de la zona.



Los viluntarios y el propio 'Eco baba' no tenían demasiadas esperanzas en que el proyecto saliese adelante, además no tenían ningún tipo de ayuda ni del gobierno ni de las instituciones y su tarea parecía destinada a fracasar. Pero lo consiguieron.

Esta historia nos demuestra cuánto puede lograrse a fuerza de voluntad, solidaridad y trabajo en equipo. 'Eco baba' ya es todo un héroe medioambiental y un gran ejemplo a seguir.