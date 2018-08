Jill Redwood, una mujer que lo deja todo para unirse a la naturaleza

Jill Redwood vive desde hace más de 30 años en una pequeña granja, de 15 hectáreas, con 60 animales que le proporcionan, junto con lo que cultiva en su huerta, los alimentos que necesita para vivir.



Escritora y activista medioambiental, Jill Redwood construyó su propia casa en East Gippsland, Australia, utilizando solamente materiales reciclados, paredes de madera, así como reutilización y la técnica de zarzo, de forma totalmente autodidacta.



Es una mujer que vive feliz rodeada de animales y naturaleza. De hehco, ha dedicado gran parte de su vida a la protección y el cuidado del medio ambiente en su país.



Jill Redwood va al supermecado, una vez, cada seis meses, y tiene un promedio de gasto semanal de 80 $, la mayoría de ese dinero se lo gasta en los animales.



Su despensa está llena de conservas, la mayoría de ellas hechas por ella misma. Jill Redwood es vegetariana y solo come comida orgánica. Dependiendo de la temporada, su huerta decide lo que hay de menú.



Su casa está hecha de materiales reciclados y casi todos los muebles, ropa, utensilios que usa, proceden de la basura o los compra de segunda mano.



Su único 'lujo' es su conexión a internet, totalmente necesaria para ella hoy día para poder ejercer su activismo medioambiental.



Por lo demás, vive desconectada del resto del mundo ya que no tiene ni teléfono, ni televisión ni nada que no sea estrictamente necesario.



Además, produce su propia electicidad con paneles solares y vive al lado de un arroyo que le proporciona todo el agua que necesita.