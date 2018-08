Leonardo DiCaprio donará 14 millones de euros para combatir el cambio climático

Leonardo DiCaprio continúa con su labor y compromiso con el cuidado del medio ambiente y son conocidas sus causas en este ámbito como su lucha contra la caza furtiva, su apoyo a la Cumbre del Clima de París, que se celebró el pasado mes de diciembre, así como una película que producirá sobre el cambio climático.

Ahora, el actor donará 14 millones de euros, para continuar con su lucha contra el cambio climático, a través de la Fundación Leonardo DiCaprio , dedicada a la salud y bienestar a largo plazo de todos los habitantes de la Tierra, que desde su creación en 1998 ya ha destinado para esta causa, 53 millones de euros.

Con esta nueva donación la fundación ayudará a proyectos de preservación medioambiental a organizaciones como Oceans 5, Elephant Crisis Fund, Defenders of Wildlife, International Fund for Animal Welfare y Amazon Watch.



En concreto estas subvenciones irán destinadas a proyectos para la fauna y la conservación del hábitat, para ayudar en la defensa de los derechos indígenas, y para apoyar los esfuerzos encaminados a combatir el cambio climático y la solución de problemas ambientales complejos.



"Estamos aumentando nuestros programas y ampliando las asociaciones estratégicas para ayudar a resolver algunos de los problemas ambientales más apremiantes del mundo", dijo en un comunicado el actor, que ha nombrado a Terry Tamminen como el nuevo director general de su fundación.