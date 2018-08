Leonardo DiCaprio presenta 'Before the Flood' en el Festival Internacional de Cine de Toronto

Leonardo DiCaprio, mundialmente conocido por su faceta como actor, cada vez está más concienciado por su compromiso con los problemas medioambientales como son el cambio climático, el calentamiento global o la extinción de especies protegidas.



Su labor va mucho más allá y el actor, quién también es embajador de la ONU para la paz en asuntos del cambio climático, quiere concienciar a toda la sociedad con su nuevo documental 'Before the Flood 'pero no es la primera vez que el actor estadounidense se embarca en una aventura como esta: en 2007 ya produjo el documental 'La Hora 11' que también tuvo al medio ambiente como protagonista.



Este nuevo documental ha sido producido por el actor junto a Fisher Stevens, también ganador del Oscar al Mejor Documental por 'The Cove', en el que denunciaba la caza de delfines en Japón.



En esta ocasión, 'Before the Floor' se centra en cómo la humanidad puede evitar la pérdida de especies en peligro de extinción, de los ecosistemas y de las comunidades indígenas de todo el mundo.



Dicaprio, además, ha incluído en el documental distintas entrevistas a personalidas que dan su visión sobre esta problemática medioambiental. Es el caso del presidente norteamericano Barack Obama, el expresidente Bill Clinton, el secretario de Estado estadounidense John Kerry, el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon, el Papa Francisco, así como destacados investigadores de la NASA, conservacionistas medioambientales o reputados científicos.



"El cambio climático es la amenaza más importante a la que se enfrenta nuestro planeta", declaró DiCaprio. "Debemos colaborar como una sola voz para exigir que se tomen más medidas en la actualidad. Nuestra supervivencia depende de ello. Este documental expone los síntomas y soluciones para el cambio climático antes de que esa información se vea alterada, lo que ocurre muchas veces, cuando existen intereses financieros en la producción de combustibles fósiles".



Este documental se estrenará en los cines de Nueva York y Los Ángeles el próximo octubre justo antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Posteriormente tendrá lugar el estreno global en televisión, en los canales de National Geographic en un total de 171 países, en 45 lenguas diferentes.