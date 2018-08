Leonardo DiCaprio lanza el tráiler de 'Before the Flood', su documental sobre el cambio climático

Leonardo DiCaprio, cada vez está más concienciado con los problemas medioambientales como el cambio climático, el calentamiento global o la extinción de especies protegidas.



Toda su labor mediomabiental se verá reflejada en 'Before The Flood', su nuevo documental donde el actor pone su voz para narrar la historia que se cuenta en el documental y es productor.



"Solo quiero saber hasta donde hemos llegado, y si hay algo que podamos hacer para pararlo", apunta en el tráiler Leonardo DiCaprio. "El cambio climático es el problema más crítico y urgente al que se enfrenta el mundo hoy n día y debería ser algo muy serio a tener en cuenta para los votantes en las próximas elecciones".



En el documental, además, aparecen distintas personalidades como Obama, Elon Musk o el papa Francisco. "Queríamos hacer un documental no solo para mostrar las consecuencias de un posible fracaso del ser humano en su lucha para salvar el planeta, sino que también queríamos mostrar las soluciones a las que podemos llegar si hay voluntad política”, ha explicado el actor.



'Before the Floor' se centra en cómo la humanidad puede evitar la pérdida de especies en peligro de extinción, de los ecosistemas y de las comunidades indígenas de todo el mundo.



Dicaprio, además, ha incluído en el documental distintas entrevistas a personalidas como Obama, el expresidente Bill Clinton, el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon o el Papa Francisco.

El documental se estrenará, sumultáneamente, en National Geographic Chanel y Nat Geo Wild, a las 19:30 horas y en el canal de Atresmedia Televisión, MEGA enl prime time, a partir de las 22:30 horas.