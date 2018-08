Leonardo DiCaprio se reúne con Trump para debatir sobre el cambio climático

En esta reunión entre el presidente electo a la presidencia de Estados Unidos, su hija Ivanka, su equipo y el oscarizado actor, quién realiza una gran labor mediomabiental con numerosas acciones relacionadas con este ámbito y que acudió a la cita con Terry Tamminen, el director general de su fundación, debatieron sobre cómo los trabajos vinculados a la conservación del medioambiente pueden contribuir al crecimiento de la economía estadounidense.



No es la primera vez que DiCaprio se reúne con un presidente de Estados Unidos. El pasado mes de octubre ya mantuvo una reunión con Barack Obama, donde, entre otras cosas, debatieron sobre cómo luchar contra el cambio climático.



La reunión entre el actor con Trump y su equipo duró unos 90 minutos, aproximadamente, tiempo en el que DiCaprio decidió regalarle al presidente electo una copia de su documental 'Before the Flood' que gira en torno al calentamiento global.

Esta reunión supon e un paso más en la batalla de Lonardo Dicaprio por la preservación mediomabiental y la lucha contra el cambio climático.