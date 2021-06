Durante el encuentro, se ha presentado la Guía “How to build back better brands” y los aprendizajes recogidos a partir de alrededor de 100 conversaciones mantenidas desde el último año con líderes globales en sostenibilidad y negocio de Europa, América y Asia de la red global de Sustainable Brands. “Con esta publicación, que es el resultado de un ciclo de diálogos que hemos impulsado desde Quiero entre 2020 y 2021, queríamos contribuir a entender cómo es el nuevo paradigma de Sostenibilidad que está surgiendo después de la pandemia y cómo desde las empresas podemos hacerlo mejor en 5 dimensiones: propósito, influencia corporativa, gobernanza, innovación y cadena de suministro”, explicó en la inauguración Sandra Pina, directora general de Quiero y de Sustainable Brands Madrid.

Por su parte, Marta Blanco, presidenta de CEOE Internacional, indicó que “las compañías tienen que aprovechar la pandemia para impulsar la innovación y la sostenibilidad como palancas de cambio para superar la crisis. Ya no se concibe una empresa que no integre en su actividad y en sus planes la sostenibilidad para afrontar los desafíos que nos marca la Agenda 2030. Tenemos una oportunidad de impulsar el desarrollo sostenible para vislumbrar un futuro prometedor”.

La publicación de esta primera guía analiza en cinco grandes dimensiones de la sostenibilidad - propósito, influencia corporativa, innovación, cadena de suministro y gobernanza-, el nuevo paradigma en cada una de ellas. “La guía es una invitación para desaprender lo aprendido y replantearse nuevos paradigmas que ayuden a las marcas a entender lo que la sociedad espera de ellas para acelerar al cambio en un momento en el que la sostenibilidad se está transformando”, valoró Pina.

La guía “How to build back better brands” detalla cómo se puede contribuir al desarrollo sostenible con los nuevos paradigmas en las cinco dimensiones de la sostenibilidad, según el Sustainable Brands Transformation Roadmap ®:

• Propósito: Lo importante es aprender haciendo y demostrar con una prueba tangible de propósito su impacto una vez bien activado. Se trata de encontrar propósitos asumibles, simples, pero con una promesa transformacional relevante para los ciudadanos. El propósito deberá contagiar primero a los empleados y sólo así podrá expandirse posteriormente a los consumidores.

• Influencia de marca o corporativa: El nuevo liderazgo significa liderar en la industria, y no sólo en la empresa. Ese liderazgo significa construir relaciones poderosas basadas en valores que para esa empresa sean realmente fundamentales y auténticos. Asimismo, se apuesta por establecer un liderazgo que es capaz de detectar y sumarse a movimientos sociales existentes para aportar valor con legitimidad.

• Innovación: La sostenibilidad es un catalizador de la innovación disruptiva. En el nuevo paradigma, se impulsa la economía circular en los procesos, la herramienta de Life Cycle Assessment (LCA) reenfoca los esfuerzos de innovación, la experimentación de abajo a arriba y la co-creación se redefinen en base al dato y la inversión de impacto pone el dinero al servicio del planeta y las personas.

• Cadena de suministro: Se ha convertido en un multiplicador para realmente hacerlo mejor, donde la confianza ejerce de multiplicador para desarrollar cadenas de suministro más humanas y transparentes con la aspiración de que las compañías sean regenerativas no sólo con el medio ambiente, sino también en lo social.

• Gobernanza: Necesitamos empresas con una gobernanza que esté alineada con los grandes desafíos del mundo, una gobernanza que facilite estructuras organizativas que empoderen a los líderes en sostenibilidad, que genere confianza con los grupos de interés, use el reporting como una herramienta de mejora continua y que garantice, por último, la completa integración entre los objetivos de negocio y sostenibilidad.

