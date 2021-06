En esta ocasión, se presentarán los aprendizajes recogidos a partir de más de 100 conversaciones mantenidas durante el último año con líderes globales de Europa, América y Asia de la red global de Sustainable Brands, con el objetivo de entender los desafíos del futuro de la sostenibilidad después de la pandemia. El evento podrá seguirse de forma virtual y la asistencia es gratuita previo registro.



La plataforma internacional de sostenibilidad Quiero, impulsora del evento en España, organiza esta segunda cita de #SBMadrid21 en colaboración con la CEOE, desde cuya sede se coordinarán las intervenciones de un selecto panel de expertos entre los que se encontrarán Andrew Winston, pensador, consultor, autor de numerosos libros y co-autor recientemente, junto con el ex CEO de Unilever, Paul Polman del próximo libro “Net positive: How Courageous Companies Thrive by Giving More than They Take”; Nigel Stansfield, presidente de Interface EAAA, una de las primeras empresas que comenzó a cuidar el medioambiente en 1994 y con una nueva iniciativa “Climate Take Back”;



También formará parte de esta iniciativa Ynzo Van Zanten, “evangelista” jefe de Tony´s Chocolonely, compañía “100% libre de esclavitud” en toda su cadena de suministro de cacao; Sally Uren, CEO de Forum for the Future; o José Gorbea, Responsable global de Innovación de Marcas y Agencias de HP Graphic Arts, entre otros.



Durante el encuentro, que será inaugurado por Sandra Pina, directora general de Quiero y de Sustainable Brands Madrid, y Marta Blanco, presidenta de CEOE Internacional, se profundizará en los nuevos paradigmas de sostenibilidad en cinco grandes dimensiones: propósito, influencia corporativa, innovación, cadena de suministro y gobernanza.



"La sostenibilidad es un reto que debemos afrontar entre todos. La ONU, a través de su iniciativa #BuildBackBetter, anima a todos los agentes de la sociedad civil a aprovechar el contexto actual, en el que los países deben hacer grandes esfuerzos para recuperarse de los efectos de la pandemia, a repensar los modelos y promover una recuperación económica y social basada en criterios más sostenibles", sostiene Sandra Pina, directora general de Quiero y directora del evento.

"Conocer a fondo los desafíos a los que nos enfrentamos nos ayudará a encontrar el camino más adecuado para superarlos, y esto es justo lo que pretendemos con esta nueva sesión de Sustainable Brands Madrid 2021", ha añadido.



Durante todo este año tendrán lugar nuevos encuentros con temáticas diferentes que seguirán profundizando en cómo abordar la reconstrucción económica, social y medioambiental para dar respuestas a los retos que se nos presentan tras la pandemia. Y en los diferentes encuentros, Quiero presentará cinco guías prácticas “How To” elaboradas en colaboración con Fundación SERES, AECOC, B-Lab, NESSI e Impact Hub, para entender cómo progresar y avanzar hacia el próximo nivel.



Sustainable Brands Madrid 2021 cuenta con el apoyo institucional de la CEOE y la colaboración de AECOC (Asociación de Fabricantes y Distribuidores), B Lab Europe, Fundación Seres, Impact Hub Madrid y NESI Forum. Acompaña los encuentros de este año HP Graphic Arts, junto a la red de Sustainable Brands global y los diferentes Sustainable Brands de Paris, Seúl, Buenos Aires y Tailandia. Y compañías como Brambles CHEP, como Amigos de Sustainble Brands.



Por último, SBMadrid 21 cuenta además con el apoyo de Ametic, la Asociación de Marketing de España, Capitalismo Consciente, Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership y DIRSE, Forética. Por su parte, los medios colaboradores de esta edición son Cinco Días, Atresmedia, Ciudad Sostenible, Corresponsables, Cultura RSC, Diario Responsable, Ethic, Marketing Directo y Soziable.