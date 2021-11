El próximo 26 de noviembre llega a la sede del IESE de Madrid la séptima edición de Sustainable Brands Madrid 2021, impulsada por la plataforma Quiero, de manera 100% presencial y gratuita.

Su hilo conductor es ‘Set up Brands to grow in times of disruption’ y se articulará en torno a cinco grandes dimensiones para que las marcas y organizaciones avancen en sostenibilidad: propósito, influencia de marca, innovación, gobernanza y cadena de suministro.

Estos aspectos se considerarán teniendo en cuenta los problemas urgentes y concretos provocados por la pandemia, de manera que el crecimiento sostenible nos permita recuperarnos de sus efectos.

Desde la primera charla se abordará la necesidad de encontrar soluciones desde el marketing disruptivo, para lo que se enseñará como aprovechar desde el marketing los esfuerzos de la innovación sostenible.

También, en este mismo ámbito, se hablará sobre cómo la creatividad puede hacer brillar la estrategia de comunicación con el trabajo hecho en sostenibilidad, a fin de generar fans y no solo consumidores.

Del mismo modo, se abordará el concepto ‘lobby for good’ de marcas y organizaciones: el movimiento B-Corp en España para el reconocimiento legal de las empresas con propósito y la lucha por el derecho de los animales de la activista española Olivia Mandle.

La temática del segundo panel, ‘From Net Zero to Regeneration: Suppy Chain as a multiplier to do better’, irá destinada a hablar sobre la amenaza del desabastecimiento como consecuencia de la pandemia, lo que muestra la necesidad de un cambio en las cadenas de suministro.

Para el cierre de la jornada se hablará sobre el trabajo de la empresa Lush en evolucionar de la mitigación a la regeneración en toda su cadena de suministro, a través de la charla ‘LUSH: Regenerative practices to lead systemic change’.

Las cinco grandes áreas de la sostenibilidad se abordarán en cinco guías prácticas creadas por SBMadrid, que constituirán el telón de fondo de las distintas intervenciones y charlas.