Un mapa animado muestra el éxodo animal provocado por el cambio climático

La animación está basada en los modelos de flujo de la teoría de circuitos electrónicos e inspirada en los flujos de viento.



Los científicos prevén que a medida que se calienta la Tierra y repercute en los patrones climáticos, los animales se verán obligados a desplazarse para sobrevivir. Esto significa que la agrupación se producirá a latitudes más altas que las zonas ecuatoriales, que se calientan demasiado y acabarán siendo más secas. "Este mapa es la mejor visualización de los estudios que hemos hecho. Es mucho más convincente que nuestros mapas estáticos", ha afirmado el profesor de la Universidad de Washington en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales y autor principal del estudio que describe el mapa, Joshua Lawler. "El diagrama de flujo hace que los datos sean realmente mucho más accesibles".



En 2013, Lawler, junto con Julian Olden, profesor asociado de la Universidad de Washington de Ciencias Acuáticas y Pesca, publicó un estudio sin precedentes en Ecology Letters. Consideraba los patrones de movimiento posibles de casi 3.000 especies bajo el cambio climático, determinando cuáles van a ser zonas calientes de la migración animal en las próximas décadas y siglos.



En Estados Unidos, se prevé que los Montes Apalaches sirvan como una autopista para las especies en movimiento hacia el norte. En el oeste, las cordilleras y las áreas protegidas servirán como rutas y las montañas más altas como refugio en sí mismas. Los investigadores crearon mapas fijos que muestran el movimiento y los patrones de cada especie, pero los datos carecían de la ventaja de ser animados para visualizar el efecto completo de los resultados del estudio, ha señalado Lawler.



Pidieron ayuda a Dan Majka, de The Nature Conservancy, para producir una animación. El mapa es un código de colores que representa los patrones movimiento separados para los mamíferos, aves y anfibios. Las animaciones muestran un éxodo masivo hacia las regiones del norte, con áreas de color negro vacío donde se muestran las ciudades o las características del paisaje que bloquean la migración, como los Grandes Lagos.



Es importante tener en cuenta que cada punto y raya posterior muestran la acumulación de movimiento de las especies, no sólo la migración futura de un animal, ha explicado Lawler.

En América del Sur, el patrón más llamativo es un movimiento proyectado de las especies al oeste de la Amazonía, ha añadido Lawler.