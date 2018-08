Más de la mitad de los españoles pagaría un 10% más por un pescado más sostenible

El estudio pone de manifiesto que los consumidores prefieren "un pescado fresco en un 91% de los casos o en conserva en un 81% con respecto a uno congelado (68%) o sazonado (40%)". Del mismo modo, eligen un pescado que "provenga del mar (97%) y no tanto de los ríos (38%)".



Por otro lado, la encuesta señala que un 40% de los españoles no son capaces de encontrar el etiquetado del pescado. Frente a ellos, un 30% si lo reconocen.



Asimismo, un 65% identifican el pescado sostenible con la pesca artesanal y local. Precisamente, la responsable de la campaña de Océanos, Celia Ojeda ha valorado la pesca artesanal como método "para salvar los océanos" mediante la sostenibilidad. Por ello, ha reclamado la presencia del pescado artesanal en los lineales de los supermercado y debidamente etiquetado.



"El dónde es esencial ya que si sabemos distinguir el origen, podremos conocer si la captura proviene de caladeros que están en veda o no", ha afirmado. Ojeda también aboga por poner en marcha el artículo 17 de la Política Pesquera Común (PPC) que implica que "haya un reparto justo de las cuotas y que beneficien más del sector artesanal y a los océanos".



Además, ha señalado que un 80% de la flota pesquera española es artesanal, pero solo reciben un 20% de las ayudas europeas". Igualmente, la responsable de Océanos de Greenpeace recuerda que más del 90% de las poblaciones de peces del Mediterráneo están "sobreexplotadas" y que en el Atlántico, la cifra llega más allá del 40%.



NUEVA APLICACION

Para una mayor elección y con ello "contribuir a mejorar la situación de sobreexplotación de los océanos", la ONG ha desarrollado una guía para identificar a los pescados y mariscos de las pescaderías junto a una aplicación que permite hacerlo desde dispositivos móviles.



"Con este calendario queremos hacerle más fácil a las personas la elección de productos pesqueros sostenibles", ha declarado la directora de campañas de Greenpeace, Maria José Caballero. En su opinión, es mejor el pescado de temporada, más cercano y que se haya capturado con artes pesqueras sostenibles. Para la implementación de la guía, Greenpeace ha contado con el apoyo de pescadores que han colaborado en la elección de las 25 especies que aparecen en la guía. Adicionalmente, la organización ecologista ha incluido distintas recetas elaboradas por chefs como Joan Roca o Sergi Arola.



Uno de ellos, el chef del restaurante Dstage, Diego Guerrero, ha recordado la importancia de etiquetar todos los productos, algo que ya se hace a nivel de restauración, según ha comentado. De igual modo, ha explicado que sus clientes preguntan por todas las características del producto que consumen.